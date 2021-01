Das neue Jahr 2021 ist noch jung und schon sind wieder die Rettungshundestaffeln des DRK gefordert.

Am Freitag, 8.1.2021 gegen 21:05 Uhr wurden die Rettungshundestaffel Münster zu einem Mantrailer-Einsatz in Greven (Kreis Steinfurt) durch das DRK Gladbeck alarmiert. Die Personensuche verlief erfolgreich und die vermisste Person konnte wohlbehalten gegen 23:30 Uhr gefunden werden.

+++

Am Sonntag, 10.01.2021 gegen 15:40 Uhr erfolgte die zweite Alarmierung für einen Mantrailer-Einsatz in Dortmund.

+++

DRK Notruf- und Service Zentrale Gladbeck

Beide Rettungshundeeinsätze wurden durch die DRK Notruf- und Service Zentrale Gladbeck überwacht und im Bedarfsfall hätten noch mehr Rettungshundeteams nachalarmiert werden können.

Ständig einsatzbereit

An 365 Tagen im Jahr stehen die Rettungshundestaffeln des DRK in Westfalen-Lippe für Einsätze bereit. Alarmierungen erfolgen über die ständig besetzte DRK Notruf- und Service Zentrale in Gladbeck, die nach einem vorgegebenen Ablaufschema arbeitet und so schnell Hilfe zum Einsatzort entsenden kann. In Gladbeck ist ständig ein Alarmtelefon geschaltet, die Rufnummer ist den Rettungsleitstellen und den Polizeileitstellen bekannt.