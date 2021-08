In der Zeit vom 27. August bis 24. September wird das "Berufskolleg Gladbeck" in Stadtmitte zum Ausstellungsraum: Dort präsentieren die Mitglieder der "Foto AG Gladbeck" (FAGG) im Rahmen einer "Werkschau" eine Auswahl ihrer Fotos.

Bei der "Werkschau" handelt es sich um die traditionelle Jahresausstellung der Mitglieder der "FAGG". Eine der bislang größten durchgeführten Ausstellung fand unter dem Titel "100 Jahre - 100 Gesichter" anlässlich des 100. Jahrestages der Stadtrechte für Gladbeck in 2019 statt und stieß auch auf großes Interesses.

Doch dann kam Corona und die Pandemie wirkte sich auch auf die geplanten Aktivitäten der Gruppe aus. Damit wollten sich die Foto-Fans aber nicht zufrieden geben und suchten gemeinsam nach besonderen Maßnahmen in besonderen Zeiten. Und so entstand die Idee, die eigenen Bilder der Öffentlichkeit unter freiem Himmel zu präsentieren. Zum Beispiel an Lkw-Planen, Bauzäunen oder auch Absperrgittern. Womit die Damen und Herren denn auch schon ihr Projekt für das Jahr 2021 gefunden hatten.

Erste Anfragen zeigten bereits, dass auch von Seiten der Stadt Gladbeck großes Interesse an einer Freiluft-Ausstellung bestand. Also konnte die Suche nach einer geeigneten Ausstellungsfläche beginnen. Anfang April 2021 kam das Berufskolleg ins Gespräch. Denn der Zaun an der Konrad-Adenauer-Allee erwies sich als ideal für großformatige Fotos. Zudem gibt es an der wichtigen Durchgangsstraße wegen der Bushaltestelle und der an den Ampeln wartenden Autofahrer zahlreiche potenzielle "Ausstellungsbesucher". Bei der Leitung des Berufskollegs kam die Idee gut an und die vorgestellten Fotografien räumten letzte Bedenken aus dem Weg.

Die Umsetzung des Vorhabens, vom Konzept bis zur Druckreife und dem Aufhängen der Bilder, erfolgt wie üblich gemeinschaftlich.

Die "WERKSCHAU" im "Berufskolleg Gladbeck" zeigt einen kleinen Auszug der Bilder, die in den Archiven und auf den Festplatten der Teilnehmer schlummern. Sie gibt einen Einblick in eine oft jahrzehntelange Leidenschaft für die Fotografie und die große Bandbreite der Sichtweisen der "FAGG"-Mitglieder.

Auch im Internet ist die "Foto AG Gladbeck" natürlich vertreten und unter foto-ag-gladbeck.de erreichbar.