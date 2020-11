An die ehemalige Straßenbahnlinie 17, die 34 Jahre lang Gladbeck mit Kirchhellen verband, erinnert eine neue Erklärtafel in Kirchhellen.

Die Straßenbahnlinie von Gladbeck nach Kirchhellen wurde am 30. März 1930 in Betrieb genommen. Die 6,6 Kilometer lange Strecke führte entlang der Gladbecker Straße (heute Rentforter Straße) und der Oberhofstraße bis vor die Kirche St. Johannes. Dort war die Endhaltestelle. Am 21. November 1964 um 21.07 Uhr trat die Tram ihre letzte Fahrt nach Gladbeck an.