Das Team des Albert-Schweitzer-Kindergartens hat im Moment auch ohne Kinder viel zu tun. Damit die Kinder wissen, was in ihrem Kindergarten im Moment so los ist, haben die Mitarbeiterinnen einen Brief an die Kinder geschrieben.

"Liebe Kinder, liebe Eltern

Auf diesem Weg möchten wir euch darüber informieren, was wir ohne Kinder in der Kita machen

Damit alles blitzeblank ist, reinigen wir jedes Puzzleteil, jedes Legosteinchen und alles was sonst noch sauber gemacht werden muss.

Es kommt sogar eine Firma in die Kita, die unsere Wände neu anstreicht und wenn Ihr dann wieder kommt, ist alles so richtig schick und gemütlich.

Auf dem Außengelände haben wir neuen Rasen eingesät, den wir im Sommer mit einer Poolparty einweihen werden. Bei Sonnenschein und kühlen Getränken und einer Grillwurst ganz ohne Eltern.

Auch wir müssen hier alle auf Abstand zu einander bleiben, damit wir uns nicht anstecken.

Wir wünschen Euch, Euren Eltern und Großeltern, dass Ihr gesund bleibt. Passt gut auf euch auf und wenn ihr möchtet, dann schreibt uns oder malt ein Bild. Darüber würden wir uns sehr freuen. Die Post bringt uns dann eure Briefe und wir schreiben zurück!

Die Adresse: Ev.Albert-Schweitzer Kindergarten, Woortstraße 13, 45966 Gladbeck.

Es ist für uns alle nicht einfach zu verstehen und zu begreifen, aber wie in unserem Kinderlied "Gemeinsam sind wir stark" werden wir auch diese Krise überstehen.

Seid alle recht herzlich gegrüßt und seid vorsichtig, aber vor allem: Bleibt gesund!

Euer Team vom ev. Albert-Schweitzer Kindergarten"