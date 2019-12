Zum letzten Mal gestaltete Konrad Suttmeyer mit dem Probstei-Chor St. Lamberti die weihnachtlichen Festmessen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag brachten 32 Sängerinnen und 16 Sänger ergreifend und präzise die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart in der überfüllten Lambertikirche zu Gehör. Am 8. März geht der beliebte Musiker in den Ruhestand, bis dahin steht aber noch eine musikalische Spitzenaufführung auf dem Programm, das Oratorium Elias von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Fotos: Peter Braczko