Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Veranstalter "Form und Art" zwei für den Herbst und Winter 2020 geplante Veranstaltungen am Wittringer Wasserschloss abgesagt.

"Leider werden die Veranstaltungen 'Kunst am Schloss' und 'Märchenhafte Weihnacht' am Wasserschloss Wittringen in diesem Jahr aufgrund hoher Hygieneauflagen nicht stattfinden können", teilte die Geschäftsführerin der Gelsenkirchener Veranstaltungsagentur "Form und Art", Stefanie Hämel, mit.

Der Kunst- und Handwerkermarkt "Kunst am Schloss" hätte eigentlich vom 26. bis 27. September stattfinden sollen, während der Weihnachtsmarkt "Märchenhafte Weihnacht" für den 26. bis 29. November vorgesehen war. Da die vorgeschriebenen Hygieneregeln auf diesen Veranstaltungen nur schwer umsetzbar gewesen wären, hatte die Agentur sie zusammen mit allen anderen Terminen für dieses Jahr "schweren Herzens" abgesagt.

Der Veranstalter hofft, das es ab nächstem Jahr wieder mit etwas gelockerten Auflagen weiter gehen kann.