Wie bereits berichtet, wird die Zahl von Fahrradständern an wichtigen Zugangspunkten zur Gladbecker Innenstadt aufgestockt. Die erforderlichen Arbeiten werden derzeit trotz der aktuellen Corona-Krise fortgesetzt.

Nachdem im Herbst 2019 bereits über 80 Fahrradständer in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich des neuen Geschäftshauses „Hoch10“ errichtet wurden, werden nun rechtzeitig zur anstehenden Fahrradsaison 40 weitere Fahrradständer an wichtigen Zulaufbereichen der Innenstadt und der Fußgängerzone aufgebaut. Die neuen Standorte wurden im Vorfeld mit den beteiligten Fachdienststellen und den betroffenen Anliegern abgestimmt. Das Konzept wurde im letzten Jahr im Innenstadt-Ausschuss vorgestellt und dort auch beschlossen.

Die neuen Fahrradständer werden an den Standorten "Deutsche Post" (6 Ständer) an der Ecke Postallee/Barbarastraße, in den Zugangsbereichen zum Goetheplatz ab Hoch- und Schillerstraße (18 Ständen), im Bereich der Fußgängerzone nahe der Lambertikirche an der Horster Straße (11 Ständer) sowie im Fußgängerzonenabschnitt der Schillerstraße (5 Ständer) errichtet.

Die Fahrradständer werden in einem Abstand von zirka 80 Zentimeter aufgestellt, was nach Ansicht der Stadt Gladbeck "eine komfortable Nutzung der angebotenen Stellplätze ermöglicht".

Die Ausstattung weiterer Standorte im Stadtgebiet mit Fahrrad-Abstellanalgen wird im Zuge des Radverkehrskonzeptes „Fahrradfreundliches Gladbeck 2025“ fortgesetzt. Hinweise über fehlende Abstellanlagen im öffentlichen Raum nimmt die Verwaltung gerne entgegen. Ansprechpartner ist Thomas Ide im Amt für Planen, Bauen, Umwelt, Tel 02043-992631. Per Mail ist Ide unter thomas.ide@stadt-gladbeck.de erreichbar.