Auch in diesem Jahr kann bei den Kommunalwahlen vom 13. September per Brief gewählt werden. Dazu bietet die Stadt an verschiedenen Samstagen zusätzliche Öffnungszeiten im Fritz-Lange-Haus an.

Das Wahlbüro bietet als Service für die wahlberechtigten Bürger in Gladbeck am 22. August, 29. August und am 5. September eine Samstagöffnung des Briefwahlbüros an. In der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr besteht im Fritz-Lange-Haus, Erdgeschoss, Friedrichtstr. 7, die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu beantragen oder vorab per Brief zu wählen.

Das Briefwahlbüro ist darüber hinaus zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag – Mittwoch: 8 – 16.30 Uhr

Donnerstag: 8 – 17.30 Uhr

Freitag: 8 – 12 Uhr

Freitag, 11. September 2020 : 8 – 18 Uhr.

Mehr Info unter den Telefonnummern 99-2371 und 99-2456 (Wahlbüro), sowie im Briefwahlbüro unter Tel. 99--2001, 99-2005 und 99-2004.