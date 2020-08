In der Corona-Pandemie entdecken immer mehr Menschen in Gladbeck die Möglichkeiten der Briefwahl. Schon jetzt sei die Beteiligung um rund 80 Prozent höher als 2014, teilte die Stadt Gladbeck mit.



Mitte August haben die Gladbecker ihre Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen am 13. September erhalten. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass deutlich mehr Menschen per Brief an den Wahlen teilnehmen werden, als bei vergangenen Wahlen.

Bis Freitag (28. August) haben bereits rund 6.600 Personen einen Briefwahlantrag gestellt und werden am Wahlsonntag nicht in einem der 44 Wahllokale zur Urne gehen. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten Kommunalwahlen in 2014 zum gleichen Zeitpunkt (rd. 3.700 Anträge) um rund 80 Prozent.

Das Wahlbüro bietet als Service auch am 29. August und 5. September wieder eine Samstagöffnung des Briefwahlbüros an. In der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr besteht im Fritz-Lange-Haus, Erdgeschoss, Friedrichtstr. 7, die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu beantragen oder vorab per Brief zu wählen.

Das Briefwahlbüro ist darüber hinaus zu folgenden Zeiten geöffnet:

montags – mittwochs: 8 – 16.30 Uhr

donnerstags: 8 – 17.30 Uhr

freitags: 8 – 12 Uhr

Freitag, 11. September: 8 – 18 Uhr.

Für Rückfragen stehen die Teams des Wahlbüros (Tel. 02043 / 99-2371 und -2456) und des Briefwahlbüros (Tel. 02034 / 99-2001, -2005 und -2004) zur Verfügung.