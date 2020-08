In den letzen Tagen war der CDU-Ratskandidat für den Wahlkreis 19 (Brauck), Maximilian Krügerke, unterwegs durch seinen Wahlkreis, um sich persönlich vorzustellen.

Auch der CDU-Bürgermeisterkandidat Dietmar Drosdzol hat ihn hierbei unterstützt.

Maximilian Krügerke ist 20 Jahre alt, ledig und studiert momentan im vierten Semester Rechtswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Seit seinem 6 Lebensjahr lebt Maximilian Krügerke in Gladbeck.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen an Krügerke haben, so erreichen Sie ihn unter m.kruegerke@cdu-gladbeck.de. Alternativ können Sie sich auch über die CDU-Geschäftstelle (02043/22822) an ihn wenden. Krügerke meldet sich dann bei Ihnen!