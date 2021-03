Auf ein Wort – Bürger reden Klartext:

Wo war gestern der CDU Vorsitzender Armin Laschet nach den Wahlen gewesen?

Während sich die meisten CDU Politiker den Kameras und Mikrofonen mehr oder weniger mit Mühe stellten und krampfhaft versucht haben die herbe Niederlage der CDU zu begründen, hat sich Armin Laschet in Aachen versteckt und keine Stellungnahme zu den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinlandpfalz im TV abgegeben.

Wie Armseelig ist das denn? das hat es in der CDU noch nicht gegeben dass ein Vorsitzender sich nach einer Niederlage bei einer Wahl drückt und sich nicht im TV den Fragen der Medien stellt.

Alle CDU Anhänger und Politiker haben auf ein Wort des CDU Vorsitzenden Armin Laschet gewartet, doch Fehlanzeige, Laschet blieb den ganzen Abend fürs TV verschwunden.

Was haben sich die CDU Delegierten da nur für einen schwachen Chef auserkoren, das zeigt doch nur den CDU Politikern die hart für jede Wählerstimme gekämpft haben, dass auf Armin Laschet als Chef der Partei kein Verlass ist wenn sie ihn brauchen.

Sehr viel Schlechter kann man sich als Chef einer Partei nach einer Niederlage nicht mehr aufführen.

Da hat man sich in der CDU genau den Richtigen Mann gewählt um die SPD im Bund wieder stark zu machen.