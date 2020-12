Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschieben sich auch 2020 in allen Gladbecker Stadtbezirken die Leerungstermine für Restabfall-, Bio- und Papiertonnen.

So werden bereits am Samstag, 19. Dezember, die Behälter geleert, die im Normalrhythmus erst am folgenden Montag, 21. Dezember, anstehen würden. Die Behälter im Dienstagbezirk werden nicht, wie regulär am Dienstag geleert, sondern schon am Montag, 21. Dezember. Dadurch verschieben sich auch alle nachfolgenden Leerungen in dieser Woche jeweils um einen Tag.

Am Heiligen Abend, 24. Dezember, werden die Behälter des Freitagbezirkes geleert. Nachleerungen können nicht erfolgen.

Ab Montag, 28. Dezember, werden die Behälter regulär geleert bis auf den Neujahrstag 01.01.2021. Hier verschiebt sich die Leerung auf Samstag, 2. Januar 2021.

Beachtet werden müssen auch die Feiertagsverschiebungen bei der Gelben Tonne. Die Hotline der Remondis GmbH Co.KG gibt dazu Auskünfte unter 0800 1223255.

Alle Termine können im Abfuhrplan oder im Internet unter www.zb-gladbeck.de nachgelesen werden. Die Abfuhrtermine verschieben sich an den Feiertagen