Auch in der 52. Kalenderwoche müssen Autofahrer in Gladbeck wieder mit Geschwindigkeitsmessungen und -kontrollen rechnen.

Bekanntlich verzichtet die Polizei inzwischen auf die Bekanntgabe von Messorten und -terminen. Was natürlich keineswegs bedeutet, dass die Polizei in Gladbeck keine Geschwindigkeitsmessungen mehr durchführt. Vielmehr setzt man, so eine Verlautbarung, auf den "Überraschungseffekt".

Das Messfahrzeug der Stadt Gladbeck wird zumindest an zwei Tagen im Einsatz sein. Und zwar am Montag, 21. Dezember, auf der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe Geschäftshaus "Hoch10", Eingang netto-Markt in Fahrtrichtung Sparkasse-Hauptstelle/Wilhelmstraße?) und auf der Bottroper Straße (Höhe Neues Rathaus in Fahrtrichtung Sand-/Schützen-/Bottroper Straße) in Gladbeck-Mitte sowie am Dienstag, 22. Dezember, auf der Ringeldorfer Straße (Höhe Kindergarten in beide Fahrtrichtungen? und auf Landstraße (Höhe Autobahnbrücke A 2 in beide Fahrtrichtungen? in Butendorf.

Polizei gibt Messstellen/Messtermine nicht mehr bekannt



Der Kreis Recklinghausen betreibt in Gladbeck bekanntlich die beiden „Stationären Geschwindigkeitsmessanlagen“ (Starenkästen) an der Buerschen Straße (Höhe Küster-Villa in Fahrtrichtung Stadtmitte) in Gladbeck-Ost und an der Wiesmannstraße in Brauck (Fahrtrichtung Gladbeck-Mitte). Nach Angaben des Kreises sind beide Messanlagen in der Zeit vom 21. bis 27. Dezember aber nicht in Betrieb.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verkehrsteilnehmer in Gladbeck jederzeit auch an anderen Standorten im Stadtgebiet mit Geschwindigkeitsmessungen beziehungsweise -kontrollen rechnen müssen.