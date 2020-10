Die Corona-Zahlen schnellen weiter in die Höhe. Nicht nur in Gladbeck. Ist das die oft genannte "Zweite Corona-Welle"? Droht vielleicht ein neuer Look Down?

Eine andere "Zweite Welle" konnte man vor Ort in den letzten Tagen auf jeden Fall schon in Sachen "Toilettenpapier" registrieren. Seit der Mitte vergangener Woche gingen die Bestände in den Läden deutlich sichtbar zurück und am Wochenende dann klafften in den Regalen bereits erste unübersehbare Lücken. Besonders in sozialen Netzwerken gab es entsprechende Beiträge. In der Tat konnte man Menschen sehen, die sich mit mehreren Tüten des "Weißen Goldes" auf den Heimweg machten. Und auch gleich noch einen Vorrat an Küchentüchern mitnahmen.

Alle Aufrufe von offizieller Seite haben also nicht gefruchtet, die "Hamster" sind wieder voll in ihrem Element, stellen ihr Talent - wie schon vor gut einem halben Jahr - erneut eindrucksvoll unter Beweis.

Rücksicht auf andere Menschen? Keine Spur! Hauptsache zu Hause stapelt sich das Zeug bis zur Decke!