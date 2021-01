Besonders Familien mit Jungen und Mädchen im Kindergarten- beziehungsweise Schulalter sind in Lockdown-Zeiten gefordert: Die Kinder sollen möglichst zuhause betreut werden, vielfältige Familienaufgaben und der Alltag sind neu zu strukturieren. Die Zeit für die Kinder, die Hausarbeit und die eigene berufliche Herausforderung sind anders einzuteilen und zu organisieren.

Zukunfts- und existentielle Fragen, Entwicklung der Bildung und Förderung der Kinder, Sorgen um Angehörige wie die Großeltern und vieles mehr stehen im Raum. Und hier bietet die Stadt Gladbeck nun eine neue Hilfe an und zwar in Form des „Lockdown-Familientelefons.“ Hier sollen Familien, die in dieser schwierigen Zeit besonders gefordert sind, gezielt unterstützen werden.

Die städtischen Mitarbeiter haben hier für Eltern ein „offenes Ohr“. Im Rahmen des Gesprächsangebotes können Eltern besprechen, was sie bewegt, können Fragen stellen und schildern, was für sie schwierig ist. Erfahrene pädagogische Fachkräfte aus dem Familienbüro hören zu, überlegen mit den Eltern, was stärken kann und weiterhilft.

Wenn gewünscht, kann auch ein Kontakt zu weiterführenden Beratungen und Unterstützung vermittelt werden.

Das "Lockdown-Familientelefon" ist ab sofort montags bisfreitags in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr unter Tel. 02043-992098 erreichbar.