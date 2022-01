In Höhe der Häuser 8 und 10 beginnen am kommenden Montag, 31. Januar, in der Lambertistraße in Stadtmitte Arbeiten an einer Fernwärmeleitung.

Der Bereich wird für den Fahrzeugverkehr aufgrund von engen Straßenverhältnissen voll gesperrt werden. Die Anlieger können aber jeweils beidseits vor Kopf an die Baustelle heranfahren. Und auch das Parkhaus des Geschäftshauses „Hoch10“ bleibt aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße erreichbar.

Umleitungstafeln weisen auf die Sperrung hin.

Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich bis Ende Februar dauern.