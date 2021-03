Auf noch mehr Informationen in Sachen "Corona" setzt die Stadt Gladbeck.

Zum Einsatz gelangt ein mobiler Stand, an dem Verwaltungs-Mitarbeiter aus den Bereichen Corona-Hotline, Kommunaler Ordnungsdienst und Wirtschaftsförderung an der Stadtverwaltung an unterschiedlichen Stellen in der Innenstadt an mehreren Tagen in der Woche für Fragen rund um die Pandemie zur Verfügung stehen.

Informiert wird zu den Themen "Corona-Schutzverordnung", "Impffahrplan des Landes NRW", "schrittweise Öffnung im öffentlichen Bereich" sowie "Maskenpflicht in der Stadt Gladbeck".

Der Informationsstand wird dienstags, donnerstags und samstags im Bereich des Wochenmarktes an den Markttagen präsent sein. Weitere Standorte sind die Eingangsbereiche zur Fußgängerzone und der Europaplatz an der Ecke Hoch-/Horster Straße.

Ratsuchende können darüber hinaus natürlich auch weiterhin die Corona-Hotline der Stadt Gladbeck unter 02043-992499 nutzen.