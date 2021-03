Bauarbeiten zur Verlegung einer Fernwärmeleitung sind der Grund für die bevorstehende Vollsperrung der Straße "Bramsfeld" in Butendorf.

Ab Freitag, 19. März, wird die Fahrbahn am südlichen Ende an der Einmündung zur Wielandstraße komplett gesperrt. Der Anliegerverkehr wird weiterhin fließen können, wofür die normalerweise geltende Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird. An- und Ausfahrt erfolgen über die Ringeldorfer Straße.

Als Umleitung dient die Strecke Ringeldorfer Straße – Erlengrund – Wielandstraße.

Es wird mit einer Bauzeit von etwa zwei Wochen gerechnet, womit die Sperrung frühestens am 1. April (Gründonnerstag) aufgehoben werden kann.