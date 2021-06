Die Lockerungen der Corona-Schutzverordnung machen es möglich und bescheren ab sofort sportlichen Gladbeckern ein Stück mehr "Normalität".

Denn das Hallenbad an der Bottroper Straße wird ab Montag, 7. Juni, wieder geöffnet. Bei der öffentlichen Nutzung dürfen aber maximal 20 Personen das Hallenbad betreten. Zudem muss während der Öffnungszeiten unter Tel. 02043-967300 eine Anmeldung erfolgen. Von montags bis freitags, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, können die Bürgerinnen und Bürger das Hallenbad dann wieder nutzen. An Samstagen öffnet das Hallenbad für die Öffentlichkeit von 7 bis 12 Uhr und an Sonntagen von 8 bis 12Uhr. Die Einschränkungen des Badebetriebs ergeben sich insbesondere aufgrund der strengen Hygieneregelungen.

Und die Beachanlage im Nordpark ist bereits wieder geöffnet. Die Anlage steht somit wieder allen Sportlern zur Verfügung. Gespielt werden kann auf vier Feldern Volleyball, Handball, Soccer und vieles mehr. Während der Saison, die voraussichtlich im Oktober endet, ist das Sportareal von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit (maximal 21 Uhr) frei bespielbar.

Momentan ist allerdings zu beachten, dass es abgesperrten Flächen gibt, die noch nicht genutzt werden können, da die Rasenflächen erneuert werden.

Die Anlage kann beim Amt für Integration und Sport reserviert werden. Ansprechpartnerin hier ist Ulrike Pröse, Tel. 02043/992384. Eine Kontaktaufnahme ist auch per Mail an ulrike.proese@stadt-gladbeck.de möglich.