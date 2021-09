Für tanzbegeisterte junge Athleten standen nun die EU-Meisterschaften in HipHop und Breakdance in Brzeg Dolny in Polen ganz oben auf dem Programm. Viele Länder wie Slowenien, Schweden, Deutschland und viele andere waren dabei vertreten.

In Breakdance in der Kategorie Junior 2 (14-16 Jahre) hat Plarent Kicmari von der "D-Style"-Tanzschule aus Gladbeck den Europatitel nach Deutschland geholt. Seine Tanzschulkollegen Ben und Colin landeten auf dem 5. Platz.

Insgesamt waren aus der Tanzschule D-Style acht Kinder und Jugendliche bei den Europameisterschaften dabei. Viele von ihnen konnten sich auf den vorderen Plätzen (3. bis 5. Platz) positionieren.