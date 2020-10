Die knapp 100 Zuschauer erlebten ein turbulentes Fußballspiel mit insgesamt 9 gelben Karten, einmal Gelb/Rot und Rot.

Dabei fing in der ersten Halbzeit die Begegnung auf heimischen Rasen gegen Genclikspor Recklinghausen gemächlich an. Die Zweckeler waren klar spielbestimmend obwohl nach einem Freistoss der Recklinghäuser Hakan Cayirli den Ball nur gegen die Latte knallte.

In der 36. Minute wurde German Prudetskiy im Sechzehner durch eine Grätsche gestoppt. Der Unparteiische Marc-Philipp Berg zeigte auf den Elfmeterpunkt. Sebastian Hagemeister trat für den SV Zweckel an doch sein Schuss wurde vom Recklinghäuser Torwart Hüseyin Takim pariert.

Jetzt wurde es zum Ende der ersten Halbzeit hektisch. Ein Schuss von Genclikspor über die linke Seite wurde von Jonas Gerfen in das eigene Tor abgefälscht. Der SV Zweckel hatte Glück, denn der Schiedsrichter hatte abgepfiffen, da Jonas Gerfen den Ball mit dem Arm berührt hatte.

Der daraufhin fällige Freistoß für Recklinghausen führte zu keinem Tor der Gäste und die erste Halbzeit endete mit 0:0

Nach dem Seitenwechsel wurde es turbulent. Beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich um jeden Ball. Pascal Schulz-Knop hatte einiges zu tun und zeigte eine überragende Leistung um das Zweckeler Tor sauber zu halten.

German Prudetskiy gelang in der 57. Minute mit einem Schuss aus gut 25 Metern das 1:0 für den SV Zweckel.

Das Spiel nahm immer mehr an Härte zu und steigerte sich in der Schlussphase bis zu einem „Fast-Eklat“ nach einem völlig überflüssigen Foulspiel.

Es kam zu einem heftigen Wortwechsel auf dem Platz. Der Unparteiische hatte alle Hände voll zu tun und es hagelte gelbe Karten auf beiden Seiten. Noch in der Nachspielzeit musste der Zweckeler Jan Schwers mit Gelb-Rot für und Mykola Makarchuk mit der roten Karte den Platz verlassen.

Die rund 100 Zuschauer sahen ein turbulentes Spiel und emotionsgeladenes Fußballspiel.

Am nächsten Sonntag fahren die Zweckeler zum TSG Dülmen und Genclikspor Recklinghausen empfängt zu Hause die SpVgg. Erle 19

Text: Manuela Wilms

Fotos: Manuela Wilms, Wolfram Wilms