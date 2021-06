Der Tennisclub Rentfort bietet in Zusammenarbeit mit seiner Tennisschule R2S und der Stadt Gladbeck einen Tennisworkshop an. Auf der Aussenanlage (Karl-Arnold-Str. 25) darf an den Sonntagen vom 20. und 27. Juni 2021 jeweils von 11 - 13 Uhr der gelbe Ball geschlagen werden.

Eingeladen sind alle Anfänger und Fortgeschrittenen im Alter von 5 bis 14 Jahren. Auf dem Programm stehen Aufwärmübungen, Bewegungsspiele und das Erlernen der Tennisportart als kontaktfreie Individual-Sportart zu Coronazeiten. Die Durchführung erfolgt durch geschultes Personal und coronakonform in kleinen Gruppen.

Für Getränke, Obst und Materialen wie Schläger und Bälle wird gesorgt. Zu entrichten ist ein Eigenanteil in Höhe von 20 Euro (Bezahlung am 20.6. vorher vor Ort bitte mit Maske und Abstand). Sportkleidung im Zwiebellock je nach Wetterlage und Sportschuhe mit wenig Profil wären sinnvoll.

So hoffen alle Beteiligten auf gutes Wetter, denn bei Regen muss die Veranstaltung jeweils auf den nächsten Sonntag verschoben werden.

Anmeldung und weitere Infos bei Sporttrainerin C. Franke Tel.: 0172 58 77 386.