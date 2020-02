Fünf Gladbecker Rotkreuzler zur*zum zertifizierten Rotkreuz-Botschafter*in ausgebildet.

Gemeinschaftsübergreifend für die Verbreitung der Rotkreuzidee einsetzen!

Die Verbreitung des Rotkreuzgedankens ist uns allen im Jugendrotkreuz und in den Rotkreuzgemeinschaften in Westfalen-Lippe ein wichtiges Anliegen. Daher möchten wir uns gemeinsam noch intensiver dafür einsetzen, möglichst viele Menschen mit unserer Begeisterung für die weltweit geltenden Grundsätze unserer Bewegung anzustecken und sie dazu motivieren, sich an ihrer Verbreitung und der Verwirklichung der Aufgaben des Roten Kreuzes zu beteiligen.

Am Beispiel der gesamtverbandlichen Partnerschaft zwischen dem DRK-Landesverband Westfalen-Lippe und dem Burkinischen Roten Kreuz möchten wir deshalb zusammen Botschafter*innen gezielt dazu ausbilden, die Rotkreuzidee zu verbreiten und Unterstützer*innen für das Wohlergehen von Menschen zu gewinnen, die unsere Hilfe brauchen. Nach dem Motto „Menschlichkeit fairbindet“ haben wir daher eine Multiplikator*innen-Ausbildung mit vielfältigen handlungsorientierten Inhalten entwickelt, die dabei unterstützt andere Menschen dafür zu begeistern, einen Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen.

An der Ausbildung in Münster haben jetzt fünf Gladbecker Rotkreuzler mit Erfolg teilgenommen und sind jetzt zertifizierte Rotkreuz-Botschafter. Dies war die erste Ausbildung im DRK Landesverband Westfalen Lippe e.V. und wir als Gladbecker Kreisrotkreuzleitung sind stolz, dass fünf ehrenamtliche diese Ausbildung absolviert haben.

Herzlichen Glückwunsch an Robert Harler, Michelle Lenz, Noel Lenz, Nico Taschke und Jens Paprotzki für die geopferte Zeit und viel Erfolg mit der neuen Aufgabe des Rotkreuz-Botschafters.