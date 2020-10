Die Corona-Pandemie wird sich wohl auch auf das Weihnachtsfest 2020 auswirken. In Gladbeck auf besondere Weise, denn die evangelische und die katholische Kirche planen drei gemeinsame Weihnachts-Open-Air-Gottesdienste am Heiligen Abend auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Alten Rathaus.

„Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Hoffnung, der Gemeinschaft und der Familie. Gerade in diesen besonderen Zeiten gibt dieses Fest Zuversicht. Wir möchten es miteinander feiern – so risikolos wie möglich, mit Abstand im Freien und trotzdem als Gemeinschaftserlebnis“, fasst Luisa Moosbauer zusammen. Die Pastoralassistentin gehört zum ökumenischen Planungsteam, dem noch Pfarrerin Stefanie Erling, Pfarrerin Brigit Krenz-Keynak, Pfarrer Daniel Schwedhelm und Pastor Jochen Walter angehören.

Die ökumenischen Feiern werden vorbehaltlich aller Genehmigungen um 15, 17 und 19 Uhr beginnen. „Wir werden sie ebenfalls als Livestream anbieten“, versichern die Mitglieder des Planungsteams. Pro Gottesdienst können jeweils 500 Personen auf dem Willy-Brandt-Platz mitfeiern. „Hierfür wird es ein Ticketsystem geben, über das wir rechtzeitig informieren werden.“ Bestandteil der Gottesdienste um 15 und um 17 Uhr wird ein Krippenspiel sein, das von Jugendlichen aufgeführt wird.

Weitere Gottesdienste werden am Heiligen Abend nicht stattfinden. „Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag finden die Messen und Gottesdienste in den Kirchengebäuden statt“, so Pfarrerin Stefanie Erling.

„Das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen kann unsere Vorbereitungen jederzeit beeinflussen“, schränkt Pastoralassistentin Luisa Moosbauer ein. „Letztlich werden wir erst etwa eine Woche vorher mit Sicherheit entscheiden können, ob die Feiern wie geplant stattfinden werden. Unser Dank gilt schon jetzt der Stadt Gladbeck, die uns bei den Vorbereitungen unterstützt und den Platz sowie Teile der Logistik zur Verfügung stellt.“