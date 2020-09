Ohne ihn wäre die Szene der klassischen Musik in Gladbeck wesentlich ärmer. Ohne ihn würde es das "Forum Deutscher Musikhochschulen" wohl nicht geben. Dank hat er nie erwartet, doch jetzt konnte Heinz Ilaender im festlich geschmückten Ratssaal des Alten Rathauses einen der schönsten Momente seines Leben genießen: Landrat Cay Süberkrüb war eigens aus Recklinghausen angereist, um den Ur-Gladbecker mit dem Bundesverdienstkreuz - offizielle Bezeichnung "Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - auszuzeichnen.

Schon im zarten Alter von nur sieben Jahren wurde Heinz Ilaender mit klassischer Musik konfrontiert, denn auf Geheiß des Vaters musste er das Klavierspiel erlernen. Wohl niemand ahnte damals, dass daraus ein lebenslange Musikleidenschaft werden würde. Dabei fand er in seiner Frau Inge, aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, eine sehr aktive Mitstreiterin. Jede Minute, die dem selbstständigen Apotheker blieb, wurde in Musik investiert. Und gerne gab Ilaender seine Leidenschaft auch an andere Menschen weiter.

Mehr als 75 Jahre gehörte er an der Seite seiner Ehefrau zu den Aktiven im "Städtischen Musikverein" und in diese Zeit fiel im Jahr 1987 auch die Gründung des "Foruum deutschen Musikhochschulen". Heinz Ilaneder gehörte - natürlich - zu den Männern der ersten Stunde, stand dann der Veranstaltungsreihe von 2002 bis 2018 als künstlerischer Leiter vor. "Ihnen es zu verdanken, dass Gladbeck auf der Landkarte klassischer Musik zu einer besonderen Marke geworden ist und sich die Menschen in ihrer Stadt für Musik begeistern. Es ist in Ihnen, Herr Ilaender, spürbar der Wunsch, das kulturelle Leben ich Ihrer Stadt zu fördern und etwas zu bewirken, einen direkten und persönlichen Beitrag für Ihre Mitmenschen, Ihre Region zu leisten," so Landrat Süberkrüb in seiner Laudatio.

Und Süberkrüb, für den es übrigens kurz vor seinem Amtsende die erste Ehrung dieser Art in Corona-Zeiten war, machte noch einmal eindringlich auf die hohe Bedeutung der Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz hin. Diese Auszeichnung sei nicht käuflich und das Bundespräsidialamt stimme der Verleihung nur nach sehr sorgfältiger Auswahl zu.

Heinz Ilaender wurde den Kriterien gerecht. Der mehr als 90-jährige Butendorfer zeigte sich aber auch ziemlich gefasst. Schließlich hatte er für seinen selbstlosen Einsatz für die Allgemeinheit niemals Dank erwartet. Nun aber hat er seinen verdienten Dank erhalten...