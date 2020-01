Großer Andrang herrschte jetzt wieder mal an der Bülser Straße in Gladbeck-Ost.

Nach dort hatte der "Förderverein Kotten Nie" zu seinem traditionellen "Neujahrsempfang" eingeladen. In weiser Voraussicht hatten die Gastgeber auf dem Hof ein Zelt errichtet, denn die Tenne des historischen Gebäudes bot keineswegs genügend Platz für die rund 100 erschienenen Gäste.

Für das Jahr 2019 konnte der Vereinsvorsitzende Bodo Dehmel eine überaus positive Bilanz ziehen, denn mit gut 10.000 Teilnehmern konnte ein neuer Besucherrekord verzeichnet werden. Unter dem Motto "Mit viel Sympathie - Kotten Nie" will der Förderverein auch in 2020 auf Erfolgskurs bleiben, wird dementsprechend größtenteils an seinem bewährten Veranstaltungsprogramm festhalten.

Dies wird allerdings unter einer neuen Vereinsführung geschehen, denn bei der satzungsgemäß anstehenden Jahreshauptversammlung im Februar werden mehrere bisherige Vorstandsmitglieder für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Allen voran Bodo Dehmel, der schon mehrfach seinen Rückzug vom Amt des Vorsitzenden angekündigt hatte. Walter Pietzka, bislang schon als Beisitzer im Vorstand vertreten, soll die Geschicke des "Fördervereins Kotten Nie" dann leiten. Auch für die übrigen zur Besetzung anstehenden Vorstandsämter konnten bereits Kandidaten gefunden werden.