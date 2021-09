Zu rührenden Begegnungen kam es im Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum: Kleine Hundewelpen verzauberten die älteren Bewohner.

Der Dienstag ist Hundebesuchstag im Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum. Normalerweise kommt Helga König-Greiling, Leiterin des Ausbildungsinstituts „Therapie-Dog“ in Dorsten mit Border Collie Jimmy zu Besuch. Ziel dieser hundegestützten therapeutischen Besuche sind unter anderem die Öffnung von in sich zurückgezogenen Bewohner und die Aufforderung durch den Hund zur Bewegung und Kommunikation.

Nun aber haben die Senioren gleich fünffachen Besuch empfangen: Die Hundespezialistin brachte ihre Border Collie Welpen mit, die gerade mal sechs Wochen alt sind und über einen sehr hohen Knuddelfaktor verfügen.

„Können die Kleinen nicht immer hier bleiben? Sie sind so weich und kuschelig, ich möchte sie gar nicht mehr gehen lassen“, so eine Bewohnerin, die ihre Freude und Rührung nicht verbergen konnte. „Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben früher Hunde gehabt; denen fehlt jetzt das Streicheln und Kuscheln, was die Welpen auf jeden Fall zugelassen haben“, so Susanne Nowack-Lindtner, Mitarbeiterin im sozialen Dienst des Elisabeth-Brune-Seniorenzentrums.