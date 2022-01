Eine warme Mahlzeit und heiße Getränke hatten die Gladbecker Malteser im Gepäck, als sie am 8. Januar zum ersten Termin im neuen Jahr den Wohnungslosentreffpunkt auf dem Festplatz an der Horster Straße ansteuerten.



Seit November 2021 ergänzen die Malteser mit ihrem Wärmebus den Mittagstisch der Caritas-Wohnungslosenhilfe, die in ihren Räumlichkeiten an der Humboldtstraße von montags bis freitags neben dem Frühstück auch ein Mittagessen anbietet. Die ehrenamtlichen Helfer der Malteser hingegen fahren an jedem Samstag zum Treffpunkt am Festplatz, zum neuen Jahr gab es dann ein herzliches Wiedersehen mit den bedürftigen Menschen. Einige Schoko-Leckereien durften ebenfalls nicht fehlen.

Und dann kam noch ein guter Bekannter vorbei. Der Vorsitzende des Gladbecker Seniorenbeirats, Friedhelm Horbach, besuchte die Malteser und informierte sich über die Aktion. Horbach und die Malteser kennen sich ja bestens aus dem "Netzwerk Ehrenamt" sowie von vielen Veranstaltungen, Friedhelm Horbach zeigte sich beeindruckt von dem was die Ehrenamtlichen der Malteser in ihrer Freizeit hier machen.

Die samstäglichen Wärmebusfahrten sollen auf jeden Fall noch während der kalten Jahreszeit weitergeführt werden, Geld- und Sachspenden von Gladbecker Unternehmen zur Unterstützung dieser Aktion sind immer willkommen. Eine vorherige Kontaktaufnahme ist über www.malteser-gladbeck.de sowie unter Tel. 02043-5816441 möglich.