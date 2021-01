Unterstützung von Pflegeeinrichtungen bei Corona-Testung abgeschlossen

Wie bereits berichtet, haben wir Malteser in drei Gladbecker Pflegeeinrichtungen das Personal bei der Testung von Besuchern auf das Covid-19 Virus unterstützt. Unsere Helfer waren hierbei täglich mehrschichtig im Einsatz vom 24. Dezember bis zum 6. Januar, diese Aufgabe ist nun zunächst abgeschlossen.

An den 14 Einsatztagen führten unsere Sanitäter in den drei Pflegeeinrichtungen insgesamt etwa 850 Testungen durch. Die Ortsleitung der Gladbecker Malteser möchte allen eingesetzten Helfern, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich diese Aufgabe übernommen haben, herzlich dafür danken. Dieser Dank geht auch an die Malteserkollegen aus Bottrop und Gelsenkirchen für die zahlreiche und tatkräftige Unterstützung.

Die Zusammenarbeit mit dem Personal der Pflegeeinrichtungen hat hervorragend funktioniert, wir bedanken uns auch hier für die freundliche und kollegiale Aufnahme.

Ein schöner Einsatz für die Besucher der Einrichtungen, die ihren Lieben auch in dieser schwierigen Zeit Trost und Zuwendung geben konnten, er wird unseren ehrenamtlichen Helfern lange in Erinnerung bleiben.