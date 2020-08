Der Computer spielt in unserer Gesellschaft eine immer grösser werdende Rolle, wir nutzen häufig Handys beziehungsweise Smartphones und beim Autofahren verwenden wir ein Navigationsgerät. Das hat besondere Anforderungen an das Sehen zur Folge. Unsere Augen wechseln zwischen den einzelnen Sehentfernungen häufiger und schneller hin und her: Nahbereich zum Lesen, Zwischenbereich zum Beispiel für den Computer und das Navi sowie das klare Sehen in der Ferne insbesondere beim Autofahren. Dies erfordert spezielle Brillenglaslösungen. Peter Weis und sein Team von Optik Rodewald bieten modernste und präziseste Messmethoden an, um gezielt mit dem Brillenträger seine individuelle Sehsituation analysieren und die optimale Sehlösung zu finden.

Jedes Auge ist anders. Maßgeschneiderte Brillen von Rodewald berücksichtigen das. Daher passen sie auch „wie angegossen“ – genau wie ein hochwertiger Maßanzug vom Schneider. Moderne Messgeräte bieten dabei eine wertvolle Untertützung. Ein Beispiel hierfür ist ImperssionIST von Rodenstock. Für die Fertigung maßgeschneiderter Brillengläser spielt der Sitz der Brille vor den Augen eine entscheidende Rolle. Mit dem Rodenstock ImpressionIST, einem 3D-Videozentriersystem, werden die dafür wichtigen Messdaten gesammelt. Die Kundin bzw. der Kunde blickt dazu einfach in den am ImpressionIST angebrachten Spiegel und wird dabei von zwei Kameras aus zwei Perspektiven erfasst. Mithilfe dieser Aufnahmen wird der spätere Sitz der Brillengläser vor dem Auge im Zusammenspiel mit der gewählten Fassung ebenso exakt vermessen wie der Abstand der Pupillen zueinander. Das Ergebnis sind präzise angepasste Brillen, mit denen der Kunde sein persönliches Sehpotenzial maximal ausschöpft.

„Aber die Technik darf niemals die individuelle Beratung ersetzen“, sagt Peter Weis. „Wir nehmen uns Zeit für ein persönliches Gespräch und eine typgerechte Beratung.“ Egal ob Sonnenbrille, Sportbrille, eine Fern- oder Nahbrille, Gleitsichtgläser oder eine Sehhilfe für den Arbeitsplatz – bei Rodewald wird der Kunde fachgerecht beraten. Das vierköpfige Team im Optiker Fachgeschäft an der Hochstraße 43 ist fundiert ausgebildet und hat langjährige Erfahrung. Man sucht und findet zusammen mit dem Kunden eine Lösung - nämlich das Passende und gleichzeitig das Besondere.

Denn selbstverständlich kommt im Fachgeschäft „Rodewald“ auch die Mode nicht zu kurz. Manchmal hat man einfach Lust, vom gewohnten Stil abzuweichen, und möchte etwas Neues in puncto Aussehen ausprobieren. Das erreicht man über ein neues Outfit oder eine neue Frisur, aber am einfachsten ist es mit einer neuen Brille. Denn kaum ein anderes Accessoire kann das Aussehen so sehr verändern. Im Fachgeschäft von Peter Weis an der Hochstraße 43 im Gladbecker Zentrum erwartet den Kunden ein breit gefächertes Sortiment hochwertiger Brillenfassungen für jeden Geschmack, jede Altersgruppe und jeden Geldbeutel. Highlights sind die aktuellen Kollektionen z.B. von Jaguar, Rodenstock, Diesel, Flair, Etnia, Lacoste, Pro Design Denmark, Hamburg Eyewear, Coco Song und Maui Jim.

Nach der Entscheidung für eine neue Brille profitieren die Kunden dann von dem großen Serviceangebot des Optikers, der bereits seit 40 Jahren in Gladbeck seine Dienste leistet. Der kostenlose Rodewald-Schutzbrief mit vielen wertvollen Leistungen wie zum Beispiel einer Brillenversicherung, Teilzahlungsmöglichkeiten und kostenloser regelmässiger Brilleninspektionen sind nur ein Teil der Leistungen. Die Anpassung aller modernen Kontaktlinsen incl. Mehrstärken-Linsen, Hausbesuche und Leihbrillen runden das Paket ab.