Am Dienstag, 28. Juni, riefen Anwohner die Polizei in die Knippschildstraße. Auf Höhe der Hausnummer 61 entfernten Unbekannte den Deckel eines Kanalschachtes und legten ihn in der Nähe ab. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Weitere geöffnete Schächte stellten die Beamten nicht fest. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 02331/9862066 entgegen.