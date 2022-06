Am Montag, 21. Juni, betrat ein Bankmitarbeiter gegen 12.40 Uhr am Sparkassen-Karree das Treppenhaus in Richtung der Tiefgarage. Hier traf er einen Mann (38) sitzend an, der sich das Gesicht hielt. Im Treppenhaus roch es nach Reizgas. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten lehnte er eine ärztliche Behandlung ab, berichtete jedoch von einem Überfall.

Gegen 12.30 Uhr habe er Goldschmuck im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages aus einem Schließfach entnommen. Im Treppenhaus auf dem Weg zum Auto habe ihm ein Unbekannter Reizgas in das Gesicht gesprüht. Wie dies genau geschah, konnte der Gevelsberger nicht beschreiben. Anschließend sei dem Täter die Flucht gelungen.

Zeugen gesucht



Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel. 02331/986 2066 entgegen genommen. Insbesondere bittet die Kripo ein älteres Ehepaar, welches durch den Geschädigten angesprochen wurde, sich bei der Polizei zu melden. Bei der Frau und dem Mann könnten es sich um wichtige Zeugen handeln.