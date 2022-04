Nachbarn können sicherlich in einigen Fällen ein Ärgernis sein. "Wenn die Nachbarschaftshilfe allerdings funktioniert, dann ist sie goldwert", meint die Kreispolizei.

In einem aktuellen Bericht schildert sie diesen Fall: Am gestrigen Nachmittag beobachtete eine Polizeibeamtin privat, wie zwei Männer reichlich unbeholfen auf das Dach eines Hauses Am Honigacker stiegen. Einer der beiden Männer musste von dem zweiten sehr deutlich gestützt werden und konnte sich nur mit Unterstützung aufrecht fortbewegen. Der Andere hatte alles andere als geeignetes Schuhwerk an.

Die Polizeibeamtin beschloss, sich das Duo von nahem anzusehen und nahm Kontakt zu dem 92-jährigen Hauseigentümer auf. Dieser gab an, dass die Männer für eine fünfstellige Summe sein Dach reinigen wollten. Sowohl de Summe als auch das unprofessionelle Vorgehen kam der Polizeibeamtin komisch vor, so dass sie die örtliche Polizei informierte.

Diese nahmen die Personalien der Männer auf, welche schon beim Erblicken den Streifenwagens anfingen, unaufgefordert ihre Sachen zusammen zu packen und ihre Arbeiten zu beenden.

An dem Geld des Mannes hatten sie nach Eintreffen der Polizei plötzlich auch kein Interesse mehr.

Die Polizei mahnt in solchen Fällen: Prüfen Sie Angebote sorgfältig. Schließen Sie niemals voreilig sog. Haustürgeschäfte ab. Beobachten und Bewerten Sie gründlich die Arbeit der vermeintlichen Handwerker und rufen sie im Zweifelsfall die Polizei. Lassen Sie keine Unbekannten unbeobachtet in ihre Wohnung