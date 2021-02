Auf "die jüngste Aktion in unseren Sozialien-Medien aufmerksam machen" möchte die Feuerwehr Hamminkeln.



Unter dem #bluelightfirestation veröffentlichen momentan viele Feuerwehren Bilder von ihren blau beleuchteten Gerätehäusern. "Der Hintergrund ist, dass auch bei uns als Feuerwehr alle Veranstaltungen auf Grund der Corona-Pandemie ausfallen. Die Aktion möchte allerdings darauf aufmerksam machen, dass wir trotzdem jederzeit, 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche einsatzbereit und für die Menschen in allen Ortsteilen der Stadt Hamminkeln da sind.", so Nils Nöthling von der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln.

Das Video der Challenge

Das zugehörige Video findet man bei Facebook: https://www.facebook.com/FeuerwehrHamminkeln oder es kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.dropbox.com/sh/xlwwi2xzwybp6nr/AACkSYhc8CqcRFYqV5mxDRJxa?dl=0

"Wir wurden von der Freiwillige Feuerwehr Hünxe nominiert.", so die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln, die hinzufügt:

"Wir nominieren:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rees

Löschzug Werth - Freiwillige Feuerwehr Isselburg

Feuerwehr Borken

Freiwillige Feuerwehr Mülheim an der Ruhr - Löschzug Broich

Feuerwehr Bocholt"



Ihr könnt ebenfalls innerhalb einer Woche ein Bild oder Film von Eurem blau beleuchteten Gerätehaus mit dem Hashtag #bluelightfirestation hochladen.", heißt es in der Nominierung.