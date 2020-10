Aufgrund der Coronapandemie wurden die beliebten Workshops Graffiti und Musik, im Rahmen des Kulturrucksacks, die eigentlich in den Sommerferien stattfinden sollten, auf die Herbstferien verschoben.

Wenn ihr zwischen 10 und 14 Jahre alt seid, dann meldet euch schnell an! Diese Veranstaltungen sind im Programm: AppStract Beats – digital trifft analog von Montag,12. Oktober, bis Mittwoch, 14. Oktober, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr; Veranstaltungsort Musikschule.Cooles Gestalten- Graffiti Workshop im Juze und der Gesamtschule Hamminkeln von Donnerstag, 15. Oktober, bis Samstag, 17. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden könnt Ihr Euch unter: https://www.unser-ferienprogramm.de/Hamminkeln/programm.php.

Weitere Informationen bekommt ihr im Juze: 02852/711052 bei Mareen Wiltink