Hamminkeln. "Bücherei to go" heißt es momentan bei der Stadtbücherei Hamminkeln. Bis die Bücherei ihre Türen wieder öffnet, bietet die Bibliothek einen Abholservice und die Onleihe an.

Leser können im Online-Katalog unter webopac.krzn.de nach Medien recherchieren und ihre Wünsche per Mail an stadtbuecherei@Hamminkeln.de oder telefonisch montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr unter Tel.: 02852/4369 mitteilen.

Verfügbare Medien, egal ob Buch, CD, DVD, Tonie oder Spiel, werden zum vereinbarten Termin an der Eingangstür der Schule kontaktlos übergeben. In diesem Zuge können auch Medien zurückgegeben werden.

Zudem besteht für interessierte Bürger, die noch keine aktiven Leser sind, die Möglichkeit, die Onleihe bis zum 31. Januar kostenlos zu nutzen. Dafür ist lediglich eine Anmeldung per Mail beim Büchereipersonal notwendig.