Ein Lob an unsere Kinder: Sie tragen ihre Masken sehr gewissenhaft, ganz selbstverständlich. Zumindest ist das die Erfahrung von Andrea Böhm, der Schulleiterin der Grundschule Hamminkeln. Und das hatte sie anfangs gar nicht so vermutet.



Für Grundschüler ist die Regelung: Unterricht ohne Maske, aber ansonsten gilt: Maske an – auf dem Schulhof, in der Pause, auf den Fluren, auf dem Weg zum Sportunterricht, in der Umkleide und bis in die Halle und im Klassenraum, wenn sie ihren Platz verlassen. An der Hamminkelner Grundschule klappe das wunderbar, wie Schulleiterin Andrea Böhm anerkennend sagt: „Die Kinder betreten das Schulgelände und zack ist die Maske auf. Egal, ob sie von den Eltern gebracht werden oder alleine kommen. Und wenn sie mal keine Maske dabei haben kommen sie von ganz alleine, klopfen an die Tür der Verwaltung und fragen nach einer Maske. Aber das ist wirklich ganz selten der Fall.“ Das Tragen der Maske haben die Grundschüler verinnerlicht. Selbst in den ersten Schuljahren gingen alle ganz selbstverständlich damit um.

„Es läuft viel unkomplizierter, als ich es mir anfangs vorgestellt hatte“, meint Andrea Böhm. „Wir haben 288 Kinder an der Schule und ich hatte mehr Unruhe erwartet.“ Aber eine Erklärung hat sie auch dafür: „Wir führen hier das weiter, was die Eltern Zuhause anbahnen. Ich bin sehr dankbar für unsere Elternschaft, die diese ganze Situation nicht erträgt, sondern mitträgt.“

Allein bei der Handhygiene muss nachgehakt werden: „Ich sehe manchmal Kinder, die im Vorbeifliegen die Hände desinfizieren“, so die Schulleiterin. „Also bin ich zum Beispiel heute Morgen noch einmal in jede Klasse gegangen und habe erklärt, wie wichtig das Reinigen und Desinfizieren der Hände ist.“ Auch in den Klassenräumen wurde nachjustiert: So findet das regelmäßige Routieren der Sitznachbarn nicht mehr statt. Die Schule setzt auf konstante Sitznachbarn und versucht eine Sitzordnung einzuhalten, bei der möglichst befreundete Kinder nebeneinander sitzen, die sich vielleicht auch privat treffen. „Das ist nicht immer umsetzbar“, weiß Andrea Böhm, „aber wir versuchen, das Bestmögliche zu schaffen.“