Der erste Präsenzgottesdienst in Wertherbruch findet am Sonntag, 28. Juni, um 11 Uhr statt. Das kündigt Nicole Glod an, die neue Pfarrerin in der Kirchengemeinde An der Issel.

Es sind 40 Sitzplätze durch Markierungen ausgewiesen, um den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Der Zugang erfolgt über das Portal der von der Straße abgewandten Seite, der Eingang zum Turm bleibt geschlossen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach dem Gottesdienst kann nur der Ausgang im Kirchenschiff benutzt werden.

Vor und nach dem Gottesdienst

Die Gottesdienstbesucher können sich am Eingang die Hände desinfizieren.

Außerdem werden die Namen und Kontaktdaten erfasst, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Es wird das Tragen einer Mund-Nase-Maske erbeten und darauf hingewiesen, die Husten- und Nießetikette einzuhalten.

Auf die Klingelbeutekollekte wird im Gottesdienst verzichtet, am Ausgang stehen Körbe für die Kollekte bereit.

Auf die Feier des Abendmahles sowie auf das gemeinsame Singen wird bis auf Weiteres verzichtet.

Taufen können in Zukunft im Gottesdienst wieder stattfinden.

In Ringenberg und Dingden anmelden

Der Bereich Ringenberg-Dingden nimmt am Sonntag, 5. Juli, um 9.30 Uhr in Ringenberg und um 11 Uhr in Dingden wieder die Präsenzgottesdienste auf.

In Ringenberg sind 23 Sitzplätze, in Dingden 24 Sitzplätze ausgewiesen. Es gelten die gleichen Hygiene- und Abstandsregeln sowie weitere Maßnahmen wie in Wertherbruch.

"Da das Eingangsportal als einziger Zugang benutzt wird, achten Sie bitte, besonders gegen Ende des Gottesdienstes, auf die Regieanweisungen der Pfarrperson, um ein geordnetes Verlassen der Kirchen zu gewährleisten.", so die Bitte der Kirchengemeinde An der Issel.

Unbedingt notwendig ist in Ringenberg-Dingden eine vorhergehende telefonische Anmeldung für die Gottesdienste im Gemeindebüro zu den üblichen Bürozeiten (Telefon 2277, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18.30 Uhr). "Bitte sprechen Sie persönlich mit Frau Fehlings, die dann auch Ihre Daten aufnehmen wird. Eine Anmeldung über den Anrufbeantworter reicht nicht aus.", heißt es in der Ankündigung.

Die folgenden Gottesdienste in beiden Bereichen finden dann wieder nach dem regulären Gottesdienstplan statt.