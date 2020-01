Weihnachtsbäume aus allen Hamminkelner Ortsteilen können am Samstag, 12. Januar in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, zu der bekannten Annahmestelle in der Güterstraße in Hamminkeln gebracht werden.

In den Ortsteilen Hamminkeln, Dingden, Loikum, Mehrhoog, Ringenberg und Brünen haben sich aber auch Vereine und Institutionen bereit erklärt, eine Abholung im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen eine Spende durchzuführen.

In der Mitteilung der Verwaltung heißt es: Es kann allerdings seitens der Stadt Hamminkeln keine Garantie dafür übernommen werden, dass in diesen Ortsteilen alle Weihnachtsbäume an der Haustür abgeholt werden.