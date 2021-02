""Die Grünen NRW unterstützen die „Volksinitiative Artenvielfalt“ von BUND, LNU und NABU. Die Initiative muss mindestens 66000 Unterschriften zusammen bekommen, damit sich der Landtag mit ihren Forderungen beschäftigen muss.", so Thomas Becker, der Sprecher des Ortsverbandes der Grünen Hamminkeln.

Insgesamt wurden acht Forderungen formuliert. Die wichtigsten sind, den Flächenfraß zu stoppen, Schutzgebiete wirksam zu schützen, naturnahe und wilde Wälder zuzulassen und eine naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranzubringen.

OV bittet um Mithilfe

Der Ortsverband der Grünen Hamminkeln möchte die Initiative aktiv unterstützen und bittet um Mithilfe. Wie dessen Sprecher Thomas Becker mitteilt, sei es im Moment schwierig bis unmöglich, Infostände einzurichten, um Unterschriften zu sammeln. Deshalb habe man sich einen anderen Weg überlegt.

Unterschriften-Listen online oder per Post

Die Unterschriften-Listen können von der Seite https://artenvielfalt-nrw.de heruntergeladen und ausgedruckt werden oder können mit einem Freiumschlag bei Thomas Becker angefordert werden.

Beim Ausdruck ist es notwendig, dass Vorder- und Rückseite auf ein DIN-A4-Blatt gedruckt werden.

Um den Initiatoren die Arbeit zu erleichtern, sollten für jeden Wohnort der Unterzeichnenden ein separates Blatt verwendet werden.

Die ausgefüllten Listen

Die ausgefüllten Listen können dann an Thomas Becker (Klafterweg 2, 46499 Hamminkeln) geschickt oder dort in den Briefkasten geworfen werden.

Grünen-Sprecherin Gisela Brick (Taubenstraße 22) stellt ihren Briefkasten für Mehrhoog als Sammelstelle zur Verfügung.

In Dingden können die Listen im St. Josef-Haus (Marienvreder Straße 4) abgegeben werden.

"Gesammelt werden die Listen dann an die Initiative weitergeleitet.", so Thomas Becker in der Presseinfo.