Die Wahlberechtigten in der Stadt Hamminkeln erhalten in Kürze die Wahlbenachrichtigungen zu den Kommunalwahlen und zur Wahl der Verbandsversammlung des RVR am 13. September 2020 sowie zur etwaigen Stichwahl des Landrats bzw. des Bürgermeisters am 27. September 2020.

Briefwahlanträge sind an die folgende E-Mail-Adresse zu richten: wahlen@hamminkeln.de

Auf der Wahlbenachrichtigung befindet sich auch ein Antrag auf Ausstellung von Briefwahlunterlagen für die vorgenannten Wahlen. "Leider liegen noch die Stimmzettel für die Wahl der Vertretung des Kreises Wesel vor. Diese werden bis spätestens 14.8.2020 geliefert.", heißt es aus dem Hamminkelner Rathaus.

Wichtig für Wähler



"Daher können zwar schon Briefwahlanträge seitens des Wahlbüros angenommen, aber noch nicht bearbeitet werden. Dies wird erst nach Eingang der Stimmzettel für die Kreistagswahl, voraussichtlich ab dem 14.8.2020, möglich sein.", schreibt Astrid Terhorst und weist darauf hin, "damit Wähler nicht umsonst in dieser Woche das Rathaus aufsuchen, um direkt die Briefwahl vor Ort durchzuführen."

Regelungen zur Briefwahl

Ergänzend fügt sie Hinweise auf folgende Regelungen/Empfehlungen zur Briefwahl hin:

"Bis Freitag, 11. September 2020, 18 Uhr, im Falle einer Stichwahl für diese bis Freitag, 25. September 2020, können Wahlscheinanträge zur Briefwahl von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten mit umseitigem Vordruck der Wahlbenachrichtigung, aber auch per E-Mail oder mündlich, nicht aber fernmündlich, gestellt werden; bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung noch bis zum Wahltag 15 Uhr.", heißt es aus dem Rathaus Hamminkeln weiter.

Wahlschein beantragen

Die Beantragung des Wahlscheines kann bevorzugt auch online auf der Internetseite der Stadt Hamminkeln unter: www.hamminkeln.de erfolgen.

Bei Nutzung des auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung angebrachten QR-Codes erfolgt

bereits automatisch eine Übernahme der Personen- und Adressdaten im Online-Formular, das dann ggf. noch angepasst werden kann.

Im Zimmer 4 (EG) des Rathauses kann nach Eingang aller Stimmzettel nach vorheriger Anmeldung in der Information die Briefwahl beantragt und direkt im Rathaus durchgeführt werden.

Empfehlungen in Corona-Zeit

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie werden für die persönliche Beantragung und Durchführung der Briefwahl im Rathaus folgende Empfehlungen ausgesprochen:

Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 1,50 Meter

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, da eine Unterschreitung des Mindestabstandes nicht völlig ausgeschlossen werden kann.

Nutzung der aufgestellten Desinfektionsmittel

Stimmzettelkennzeichnung mit wählereigenen nicht radierfähigen Stiften

Auf Grund der empfohlenen Abstandsregelungen und Kontaktreduzierungen zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Corona-Virus wird empfohlen, möglichst online oder schriftlich die Zustellung der Briefwahlunterlagen zu beantragen und von einer Abholung der Unterlagen im Rathaus abzusehen.