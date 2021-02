Es wird auch weiterhin keinen zusätzlichen Kreisverkehr in Hamminkeln geben. Auch wenn es Bestandteil des Wahlprogramms der CDU zur Kommunalwahl 2020 war und jetzt entsprechende Anträge in den Planungs- und Bauausschuss eingebracht worden sind. Eine Mehrheit der Ausschuss-Mitglieder votierte gegen den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Marktstraße, Ringenberger Straße, Brüner Straße und Blumenkamper Straße und folgten damit dem Vorschlag der Verwaltung.

Diese hatte umfassend recherchiert und war zu dem Schluss gekommen, dass an dieser Stelle nur ein Minikreisel umsetzbar wäre und dieser eher Nachteile gegenüber der jetzigen Situation böte. Nach Verkehrszählungen der Verwaltung würde das Verkehrsaufkommen keinen Kreisverkehr notwendig erscheinen lassen. Das gleiche gilt für das Gefährdungspotenzial an dieser Stelle. So gab es laut Kreispolizei dort in den letzten drei Jahren lediglich einen Verkehrsunfall. Da bei einem Minikreisel auch der Fahrradverkehr durch den Kreis geführt werden müsste, könnte sich das Gefahrenpotenzial für diese schwächeren Verkehrsteilnehmer sogar erhöhen. Auch die prognostizierten Baukosten von mehreren hunderttausend Euro schreckte die Ausschuss-Mitglieder ab. Zudem sahen sie zum aktuellen Zeitpunkt keinen Handlungsbedarf, solange man nicht weiß, wie sich die Bebauung neben dem Rathaus entwickelt. Der CDU-Antrag fand entsprechend keine Mehrheit.