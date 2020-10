Von wegen Elektronik-Schrott: Die Hamminkelner Pfadfinder sammeln zurzeit ausgediente Handy und Tablets. Damit helfen sie gleich doppelt. Wertvolle Bauteile aus Edelmetallen und seltenen Erden werden recycelt, was die Umwelt entlasten soll. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Altgeräte unterstützt das päpstliche Hilfswerk Missio bedürftige Familien in der Demokratischen Republik Kongo.

Dazu haben wir Sammelboxen stehen in allen Hamminkeler Geschäftsstellen der Volksbank und der Sparkasse. "Viele haben doch bestimmt noch ein altes Handy rum liegen was nicht mehr benötigt wird, oder?", fragt Kathrin Schönell von den Pfadfindern vermutlich völlig zu Recht. "Macht mit und werft diese in die vorbereiteten Sammelboxen!"

Helfen, Platz und Entsorgungskosten sparen

Missio beschreibt die Aktion so: An erster Stelle steht der Umwelt- und Klimaschutz. Da die seltenen, wertvollen Rohstoffe wie Gold recycelt werden, muss weniger Material umweltschädigend abgebaut werden. Nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt und können somit nicht mehr die Umwelt belasten. Aus dem Erlös des Recyclings und der Wiederverwertung erhält das Hilfswerk einen Betrag, mit dem im Rahmen der Aktion "Schutzengel für Familien in Not" z.B. Traumazentren unterstützt werden. Sie leisten Opfern des Bürgerkriegs im Kongo seelischen und medizinischen Beistand. Wer sein Handy spendet, muss sich nicht nicht um die Entsorgung kümmern und schafft Platz in der Schublade. Für jedes Handy, das wieder funktionsfähig gemacht werden kann, fließen 2 Euro aufs Konto von Missio. Die Rohstoffe schlagen mit 40 Cent pro Gerät zu Buche.