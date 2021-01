Hamminkeln. In der fahrradfreien Zeit ist beim ADFC Hamminkeln der Drahtesel gegen die Nähmaschine eingetauscht worden, und die Radler haben sich an das Nähen von Mund-Nasenschutz-Masken gemacht. Der Mund-Nasenschutz ist in zwei Designs und Farben erhältlich. Er hat eine Standardgröße für Erwachsenen, einen Nasenbügel und verstellbare Bänder.

Die Maske kostet 7,50 Euro und kann über die ADFC Hamminkeln-App oder im Shop über die web-Seite www.adfc-hamminkeln.de bestellt werden.