Nach langer Corona-Pause öffnet die Caritas-Kleiderkammer an der Marienvreder Straße 7 in Dingden wieder ihre Pforten. Die Helferinnen haben die Regale reichlich mit Sommersachen gefüllt. Erster Öffnungstag ist der 10. Juni. Zwischen 15 und 17 Uhr darf gestöbert werden. Anschließend gelten die gewohnten Zeiten: montags von 15 bis 17, mittwochs von 9 bis 11 und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Dann können Kleiderspenden am Seiteneingang abgegeben werden. Da die Inzidenzzahl unter 35 liegt, können „Kaufkunden“ das Ladenlokal ohne Testnachweis unter Beachtung der Hygienevorschriften betreten. „Es lohnt sich, auch mal öfter reinzuschauen, um zu sehen, ob das passende Kleidungsstück auch in entsprechender Größe jetzt vorrätig ist. Die Helfergruppen freuen sich über jede Kleiderspende aber auch über jeden, der ihre Dienste in Anspruch nimmt“, sagt Diakon Heinz Grunden.