Im Rahmen seiner Förderung von sozialen Projekten hat der LionsClub Hamminkeln bereits mehrfach die Palliativstation des Evangelischen Krankenhauses in

Wesel bedacht. Der Club begrüßt es daher besonders, dass nun unter Führung der Kati-Faßbender-Stiftung der Bau eines stationären Hospizes auf dem Gelände des Evangelischen

Krankenhauses in Wesel vorangetrieben wird.

In parkähnlicher Umgebung soll am "Kiek in denBusch" ein Projekt verwirklicht werden, in dem unheilbar Kranke ihren letzten Lebensabschnitt

in freundlicher Umgebung mit optimaler Betreuung verbringen können. Die Palliativstation, die

Hospiz-Initiative, der SAPV-Dienst (spezialisierte ambulante Palliativ Versorgung) und die

fachärztliche Versorgung sind in unmittelbarer Nähe. Das eingeschossige Hospiz wird über elf Bewohner- und ein Gastzimmer verfügen. Über eine großzügige Terrasse für alle Zimmer ist der

Park zugänglich. Ein Raum der Stille, Versorgungsräume und Büros vervollständigen das

Angebot. Das wird lichtdurchflutet und einladend wirken.

Die Baukosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro werden von der Kati-Faßbender-Stiftung finanziert. ZurBetreibergesellschaft gehören das Evangelische Krankenhaus Wesel, das Marien-Hospital

Wesel, der Caritasverband Wesel-Dinslaken und die Kati Faßbender-Stiftung. Die Hospiz-Initiative Wesel nahm von Anfang an beratend teil, ebenso sind die Hospizdienste des

Caritasverbands eingebunden. Das Hospiz wird im Bedarfsfall auch für Hamminkeln zur

Verfügung stehen.