Der Feuerwehr wurde heute Mittag ein Kaminbrand am Raffenberg gemeldet. Es stellte sich für die Einsatzkräfte schnell heraus, dass der Kamin nicht brannte, die Leitungen des wasserführenden Kamins hatten sich aber nach Ausfall einer Pumpe zu stark erhitzt.



Neben den Einsatzkräften der Hauptwache wurden auch die freiwilligen Feuerwehrleute des Löschzuges 7-Elfringhausen vorsorglich zu dem abseits gelegenen Haus in Elfringhausen alarmiert. Während Drehleiter und Rettungswagen auf der Elfringhauser Straße in Bereitschaft gingen, fuhren weitere Einsatzfahrzeuge zum Raffenberg.

Die Polizei sicherte die Zufahrt zu dem abseits gelegenen Haus. Die Kräfte des Angriffstrupps stellten dann den Ausfall einer technischen Komponente bei dem wasserführenden Kamin in dem Haus fest.

Nur zur Sicherheit wurde ein C-Rohr in Stellung gebracht, brauchte aber bis zur Abkühlung des Kamins nicht mehr eingesetzt zu werden.

Nach einer Stunde war für alle Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst dieser Einsatz beendet.