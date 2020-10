Am Sonntag fand der zweite landesweite Aktionstag der Polizei gegen den Wohnungseinbruch statt. In ganz NRW führte die Polizei, angepasst an die Corona Pandemie, entsprechende Aktionen zum Thema Schutz vor Wohnungseinbruch durch. Auch die Polizei der Kreispolizeibehörde Schwelm (KPB) beteiligt sich an dieser Aktion „Riegel vor!“.

Das Wetter war nicht gerade einladend, viele Bürgerinnen und Bürger verbrachten den Tag zuhause. Für die Schulkinder war es der letzte Ferientag, Vorbereitungen für den Schulbeginn waren angesagt.

Telefonhotline der Polizei



Coronabedingt gab es in diesem Jahr keine öffentlichen Veranstaltungen der Polizei gegen Wohnungseinbrüche, dafür beantwortete an diesem Sonntag in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr Kriminalhauptkommissar Peter Beckmann vom Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der KPB Schwelm telefonisch und über facebook alle gestellten Fragen zum Thema "Prävention und Sicherheit". "Der Bedarf ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern da", sagte der Polizeiexperte am Ende der Telefonsprechstunde im Pressegespräch.

Auch weiterhin können Termine mit dem Experten für Maßnahmen gegen Wohnungseinbrüche unter der Rufnummer 02336-9166-2952 kostenlos vereinbart werden.

Wer zuerst den Polizei-Caddy sah, konnte gewinnen



Und dann war am Nachmittag noch der blauweiße Polizei-Caddy im EN-Kreis unter dem Motto "Augen auf am Sonntag" unterwegs. Die jeweils ersten Bürger, die in ihrem Wohngebiet den "auffälligen Caddy" bemerkten, konnten die vorher veröffentlichte Telefonnummer anrufen und hatten dabei die Chance, sofort einen Gewinn zu erhalten. Damit sollten die Bürgerinnen und Bürger daran erinnert werden, verdächtige Wahrnehmungen der Polizei zu melden.

Einige Bürger, die mit ihren Hunden noch unterwegs waren, freuten sich zwar gegenüber dem Stadtspiegel, in ihrem Wohngebiet einmal ein Polizeifahrzeug zu sehen, kannten aber die Aktion der Polizei an diesem Tage nicht. Ein anderer Bürger hatte sich zwar die veröffentlichte Telefonnummer gemerkt, konnte aber dazu das Polizeifahrzeug nicht zuordnen.

Polizei-Pressesprecherin Sonja Wever war dann aber froh, doch noch einigen Anrufern, die das Polizei-Fahrzeug in verschiedenen Stadtteilen der Städte im EN-Kreis bemerkt hatten, die jeweiligen Präsente aushändigen zu können.

Übrigens wurde an diesem Sonntag im EN-Kreis kein einziger Wohnungseinbruch angezeigt.