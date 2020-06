Zu einem Rettungseinsatz wurde heute am frühen Abend die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel alarmiert. Eine 76-Jährige war beim Abendspaziergang gestürzt und musste mit Unterstützung der Feuerwehr vom Rettungsdienst aus einem abgelegenen Waldstück gerettet werden.



Es sollte der allabendliche Spaziergang mit Freundinnen und mit den Hunden werden, allerdings kam es anders. Eine 76-Jährige stolperte in einem Waldstück in Sprockhövel plötzlich über eine aus dem Boden ragende Wurzel und fiel so unglücklich, dass sie weder alleine noch mit Hilfe ihrer Freundinnen aufstehen konnte.

Diese setzten einen Notruf ab und Rettungsdienst, Notarzt und die Kräfte des Löschzuges Niedersprockhövel und der Löschgruppe Obersprockhövel wurden alarmiert. Während die Drehleiter in einem Bereitstellungsraum auf der Wuppertaler Straße wartete, eilten die anderen Retter in das abgelegene Waldgebiet in Obersprockhövel.

Die gestürzte Seniorin wurde vom Notarzt im Wald erstversorgt, transportfähig gemacht und mit Hilfe der Feuerwehrkräfte aus dem Wald in den Rettungswagen getragen und dort weiterbehandelt. Anschließend erfolgte ihr Transport in ein Krankenhaus.

Marianne Nuxoll äußerte sich gegenüber dem STADTSPIEGEL-Reporter nach dem erfolgreichen Rettungseinsatz ganz begeistert über Feuerwehr und Rettungsdienst.

"Unglaublich, wie schnell die Retter da waren und wie gut die Betreuung der Gestürzten war", sagte sie im Pressegespräch, während sie noch Verbandsreste aus dem Wald in den Händen hielt. "Auf unsere Feuerwehr Sprockhövel bin ich stolz" ergänzte sie und zeigte sich über die schnelle, professionelle Rettung und fürsorgliche Betreuung erleichtert.

Der diensthabende Einsatzleiter Udo Oberste-Vorth konnte dann nach gut einer Stunde den Einsatz seiner Kräfte des Löschzuges Niedersprockhövel und der Kräfte der Löschgruppe Obersprockhövel beenden.