Nachdem das Briefwahlbüro die letzten beiden Wahljahre coronabedingt in der Turnhalle Bismarckstraße eingerichtet wurde, kann in diesem Jahr wieder per Briefwahl im Rathaus gewählt werden. Direkt nach Ostern, ab Dienstag,19. April, geht es im Großen Sitzungssaal im 2. Obergeschoss los.

Wer per Briefwahl wählen möchte, kann das immer montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr tun. Am Freitag vor der Landtagswahl, am 13. Mai, hat das Briefwahlbüro von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Für einen einfachen Ablauf vor Ort sollte ins Briefwahlbüro die Wahlbenachrichtigung mitgebracht werden. Zur Identifikation reicht aber auch der Personalausweis.

„Nachdem die letzten beiden Wahlen unter strengen Corona-Maßnahmen durchgeführt wurden, konnten wir in diesem Jahr wieder auf das Rathaus zurückgreifen. Abstandsregeln und Maskenpflicht herrschen aber auch hier“, sagt Barbara Vogelwiesche, Leiterin des Fachbereichs Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik. Ein Unterschied zu sonst: Das Briefwahlbüro befindet sich im Großen Sitzungssaal, nicht wie sonst üblich im Kleinen Sitzungssaal. „Auch in diesem Jahr darf Corona natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Der Große Sitzungssaal eignet sich von seiner Größe und der Raumaufteilung besser dafür, um Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln besser einhalten zu können“, so Barbara Vogelwiesche.

Auf der städtischen Homepage unter www.hattingen.de, Stichwort Landtagswahl 2022, finden Interessierte Wahlsonderseiten. Dort besteht auch die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen online zu beantragen. Briefwahlanträge können aber auch schriftlich oder per Fax unter 02324/204 3209 gestellt werden. Dabei bitte Geburtsdatum, Anschrift und gegebenenfalls abweichende Versandanschrift angeben. Telefonische Anträge sind nicht zulässig.

Fragen zur Wahl beantwortet das Wahlbüro unter Tel. 02324/204 3241.